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Фильм о приключениях Паддингтона выйдет в прокат 20 января

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Фото: Вольга
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Фильм «Приключения Паддингтона 2» выйдет в прокат раньше намеченных сроков, заявил владелец компании «Вольга» Сергей Ершов. Показ картины начнется 20 января, а не 1 февраля, как было запланировано.

«Ситуация разрешилась. Я благодарен регулятору, который пошел нам навстречу, разрешил выйти на завтрашнее число», — приводит «РИА Новости» слова Ершова.

В пятницу, 19 января, в Минкультуре состоялась встреча крупных дистрибуторов и продюсеров, где была затронута сложившаяся ситуация.

Как отметил глава ведомства Владимир Мединский, показ фильма изначально был запланирован на 1 февраля, однако прокатчики начали предварительную продажу билетов, что является незаконным.

В свою очередь, прокатчики указали на «последовательное и чрезмерное усиление административного госрегулирования в последние годы» и попросили премьер-министра Дмитрия Медведева разобраться в ситуации с переносом премьеры фильма.

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