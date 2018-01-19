Фильм о приключениях Паддингтона выйдет в прокат 20 января

Фильм «Приключения Паддингтона 2» выйдет в прокат раньше намеченных сроков, заявил владелец компании «Вольга» Сергей Ершов. Показ картины начнется 20 января, а не 1 февраля, как было запланировано.

«Ситуация разрешилась. Я благодарен регулятору, который пошел нам навстречу, разрешил выйти на завтрашнее число», — приводит «РИА Новости» слова Ершова.

В пятницу, 19 января, в Минкультуре состоялась встреча крупных дистрибуторов и продюсеров, где была затронута сложившаяся ситуация.

Как отметил глава ведомства Владимир Мединский, показ фильма изначально был запланирован на 1 февраля, однако прокатчики начали предварительную продажу билетов, что является незаконным.

В свою очередь, прокатчики указали на «последовательное и чрезмерное усиление административного госрегулирования в последние годы» и попросили премьер-министра Дмитрия Медведева разобраться в ситуации с переносом премьеры фильма.