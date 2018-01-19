Лавров в Нью-Йорке встретился с постпредом Сирии при ООН

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с постпредом Сирии при ООН Башаром Джаафари.

Дипломаты не стали делать протокольных заявлений о тематике переговоров, сообщает «РИА Новости».

До начала встречи Лавров и Джаафари обменялись несколькими словами в кулуарах заседания СБ ООН по Афганистану.

Напомним, в Сочи 29–30 января 2018 года пройдет Конгресс сирийского национального диалога. Ранее Башар Джаафари от имени правительства Сирии пообещал, что Дамаск приложит максимум усилий для подготовки к мероприятию.

Как сообщал iz.ru, в середине декабря спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура назвал только что завершенный очередной раунд женевских переговоров по урегулированию в Сирии «упущенной возможностью».