Прямой эфир

В Швейцарии пройдет референдум против дороговизны

0
Фото: Global Look Press/Friso Gentsch
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Одной из главных проблем Швейцарии, как считают граждане страны, является дороговизна жизни. Эта проблема будет затронута на всенародном референдуме.

Активисты внесли на рассмотрение «федеральную народную инициативу «Нет острову дороговизны — за справедливые цены». Им удалось собрать свыше 197 тыс. подписей из 100 тыс. необходимых.

Авторы инициативы отмечают, что Швейцария на фоне окружающих ее стран Европы выглядит как «остров дороговизны». Цены на потребительские товары, например, во Франции, Италии и Германии значительно ниже.

Они рассчитывают с помощью референдума добиться от властей «принятия мер для борьбы с чрезмерно высокими ценами», передает ТАСС.

Швейцария известна своим высоким уровнем жизни. Вместе с тем не менее 6,9% жителей «подвержены риску бедности». Ощутить дороговизну страны могут на себе и туристы. В рейтинг самых дорогих городов, составленный ECA International, вошли сразу четыре швейцарских города: Цюрих, Женева, Базель и Берн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Хозяевам собак в Швейцарии запретили мешать питомцам лаять
Президент Швейцарии считает полезным референдум по отношениям с ЕС

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017