В Швейцарии пройдет референдум против дороговизны

Одной из главных проблем Швейцарии, как считают граждане страны, является дороговизна жизни. Эта проблема будет затронута на всенародном референдуме.

Активисты внесли на рассмотрение «федеральную народную инициативу «Нет острову дороговизны — за справедливые цены». Им удалось собрать свыше 197 тыс. подписей из 100 тыс. необходимых.

Авторы инициативы отмечают, что Швейцария на фоне окружающих ее стран Европы выглядит как «остров дороговизны». Цены на потребительские товары, например, во Франции, Италии и Германии значительно ниже.

Они рассчитывают с помощью референдума добиться от властей «принятия мер для борьбы с чрезмерно высокими ценами», передает ТАСС.

Швейцария известна своим высоким уровнем жизни. Вместе с тем не менее 6,9% жителей «подвержены риску бедности». Ощутить дороговизну страны могут на себе и туристы. В рейтинг самых дорогих городов, составленный ECA International, вошли сразу четыре швейцарских города: Цюрих, Женева, Базель и Берн.