Американка заставила пятилетнюю дочь платить за жилье
Американка Эссенс Эванс решила брать арендный сбор за жилье со своей пятилетней дочери. Об этом сообщил сайт The Independent.
Жительница штата Джорджия опубликовала сообщение о воспитании своей дочери на своей странице социальной сети Facebook. По ее словам, каждую неделю она выдает своей дочери $7, $5 из которых она должна вернуть матери в качестве оплаты счетов. Свой поступок она объяснила дочери тем, что взрослые люди больше всего денег тратят на счета и совсем немного — на себя, потому она должна возвращать ей $5 — по доллару за аренду, воду, электричество, телевидение и еду. С оставшимися деньгами она может делать что хочет, сообщает телеканал «360».
Женщина добавила, что уплаченные дочерью деньги она кладет на ее сберегательный счет, и дочка получит доступ к ним по достижении 18 лет. Если в это время она захочет съехать от матери, то в ее распоряжении будет $3380.
Большинство пользователей соцсети, в которой за неделю сделали 319 тыс. репостов сообщения и поставили 171 тыс. отметок «Нравится», по большей части поддержали американку. Однако часть из комментаторов заявили, что «дети должны оставаться детьми», а не думать о счетах.