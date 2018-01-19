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Американка заставила пятилетнюю дочь платить за жилье

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Uwe Umstätter
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Американка Эссенс Эванс решила брать арендный сбор за жилье со своей пятилетней дочери. Об этом сообщил сайт The Independent.

Жительница штата Джорджия опубликовала сообщение о воспитании своей дочери на своей странице социальной сети Facebook. По ее словам, каждую неделю она выдает своей дочери $7, $5 из которых она должна вернуть матери в качестве оплаты счетов. Свой поступок она объяснила дочери тем, что взрослые люди больше всего денег тратят на счета и совсем немного — на себя, потому она должна возвращать ей $5 — по доллару за аренду, воду, электричество, телевидение и еду. С оставшимися деньгами она может делать что хочет, сообщает телеканал «360».

Женщина добавила, что уплаченные дочерью деньги она кладет на ее сберегательный счет, и дочка получит доступ к ним по достижении 18 лет. Если в это время она захочет съехать от матери, то в ее распоряжении будет $3380.

Большинство пользователей соцсети, в которой за неделю сделали 319 тыс. репостов сообщения и поставили 171 тыс. отметок «Нравится», по большей части поддержали американку. Однако часть из комментаторов заявили, что «дети должны оставаться детьми», а не думать о счетах.

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