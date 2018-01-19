Два человека убиты в результате стрельбы в Торонто

В одном из спальный районов канадского Торонто в результате стрельбы погибли двое мужчин, еще двоих госпитализировали с огнестрельными ранениями.

Как сообщает CBC Canada, злоумышленники на ходу расстреляли автомобиль, в котором находились четыре человека. Транспортное средство, потерявшее управление, выехало на тротуар и остановилось во дворе жилого дома. Водитель и пассажир, сидевший на переднем сиденье, погибли.

Причины ЧП пока неизвестны. Обстоятельства произошедшего выясняются правоохранительными органами.