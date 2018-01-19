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СМИ сообщили о задержании мэра Махачкалы

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Фото: ТАСС/NewsTeam//Сергей Расулов
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СМИ сообщили о задержании мэра Махачкалы Мусы Мусаева, которого подозревают в превышении служебных полномочий. 

По данным СМИ, Мусаев в настоящее время находится в изолятора временного содержания, официальные обвинения могут быть предъявлены ему в субботу. 

«Предположительно, завтра ему будет предъявлено обвинение и его арестуют», — приводит «Интерфакс» слова собственного источника. 

Как сообщал портал iz.ru, пресс-служба горадминистрации Махачкалы ранее заявляла, что Мусаев не задержан и работает в штатном режиме.

В здании мэрии города были проведены обыски, по итогам которых, согласно сообщению пресс-службы, не были изъяты никакие документы.

В отношении Мусаева возбуждено уголовное дело. По данным следствия, он незаконно передал частной компании принадлежащий Республике Дагестан участок земли, при этом бюджету региона был нанесен ущерб в размере 80 млн рублей. 

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