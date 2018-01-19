Прямой эфир

Новые сорта тюльпанов вырастят в Хабаровске к 8 Марта

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новые сорта тюльпанов вырастят в теплицах муниципального предприятия «Горзеленстроя» к празднованию Международного женского дня 8 Марта в Хабаровске, об этом рассказали представители отдела продаж компании.

На данный момент, какие именно новые сорта собираются вырастить в теплицах организации, остается в секрете. Заказы на цветы от физически и юридических лиц компания уже начинает принимать. Все букеты будут собираться по индивидуальным заказам, а продаже стартуют с 1 марта, сообщает «Хабаровский край сегодня».

Также представители компании рассказали, что по статистике прошлых годов в Хабаровске предпочитают белые, желтые и красные тюльпаны. Чтобы все цветы распустились точно к празднику, заготовкой растений начинают заниматься уже осенью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Розы и хризантемы зацвели зимой в Севастополе
В Крыму из-за теплой погоды зацвел миндаль и распустились подснежники

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017