Новые сорта тюльпанов вырастят в Хабаровске к 8 Марта

Новые сорта тюльпанов вырастят в теплицах муниципального предприятия «Горзеленстроя» к празднованию Международного женского дня 8 Марта в Хабаровске, об этом рассказали представители отдела продаж компании.

На данный момент, какие именно новые сорта собираются вырастить в теплицах организации, остается в секрете. Заказы на цветы от физически и юридических лиц компания уже начинает принимать. Все букеты будут собираться по индивидуальным заказам, а продаже стартуют с 1 марта, сообщает «Хабаровский край сегодня».

Также представители компании рассказали, что по статистике прошлых годов в Хабаровске предпочитают белые, желтые и красные тюльпаны. Чтобы все цветы распустились точно к празднику, заготовкой растений начинают заниматься уже осенью.