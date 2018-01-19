Завершается ремонт главной лестницы Брянска

Администрация Брянска проверила ход работ по ремонту лестницы на бульваре Гагарина. Подрядчик должен сдать объект в ближайшие недели.

Закончился монтаж лестничных маршей, установлены все гранитные ступени. Рабочие занимаются отделкой. Большая часть лестничных площадок уже облицована — осталось уложить гранитную плитку на четырех площадках. Подпорные стены облицованы более чем на 50%. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU.

По данным технадзора, надостатки, возникавшие в ходе реконструкции, были оперативно исправлены. По качеству материалов претензий не было.

Ранее сообщалось, что из бюджета Брянской области будет выделено 40 млн рублей на реконструкцию сквера, который разбит у концертного зала «Дружба». Территория получит название «Дружба народов». Проект предусматривает площадку, на которой будет установлен памятник святым Кириллу и Мефодию.