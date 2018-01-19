Прямой эфир

Завершается ремонт главной лестницы Брянска

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Администрация Брянска проверила ход работ по ремонту лестницы на бульваре Гагарина. Подрядчик должен сдать объект в ближайшие недели.

Закончился монтаж лестничных маршей, установлены все гранитные ступени. Рабочие занимаются отделкой. Большая часть лестничных площадок уже облицована — осталось уложить гранитную плитку на четырех площадках. Подпорные стены облицованы более чем на 50%. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU.

По данным технадзора, надостатки, возникавшие в ходе реконструкции, были оперативно исправлены. По качеству материалов претензий не было.

Ранее сообщалось, что из бюджета Брянской области будет выделено 40 млн рублей на реконструкцию сквера, который разбит у концертного зала «Дружба». Территория получит название «Дружба народов». Проект предусматривает площадку, на которой будет установлен памятник святым Кириллу и Мефодию. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Уральским гранитом вымостят лестницу на бульваре в Брянске
В Брянске установили памятный знак братьям-меценатам Могилевцевым

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017