Строительство нового нефтепровода началось на Кубани

Строительство магистрального нефтепровода Нововеличковская–Краснодар началось в рамках проекта «Реконструкция магистральных нефтепроводов для транспортировки нефти на НПЗ Краснодарского края.

Новый магистральный нефтепровод длиной 55 км собираются построить за 2018–2019 годы. Стоимость проекта на данный момент не разглашается, однако в апреле 2017 года компания размещала два тендера на сайте госзакупок на строительство нефтепровода общей стоимостью на 1,6 млрд рублей, сообщает «Кубанские новости».

Реализация проекта будет проходить в два этапа. На первом этапе планируется построить НПС-3, а также несколько ее объектов, среди которых станция пожаротушения, магистральная насосная, узел пуска-приема СОД, емкости для слива масел, фильтры грязеуловителей. На втором этапе предполагается возведение линейной части нефтепровода, а также его отводов.