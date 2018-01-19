МИД потребовал от Польши объяснить запрет на въезд политолога из РФ

МИД РФ по дипломатическим каналам потребовал от Варшавы разъяснить причины закрытия въезда на территорию стран — членов Шенгенской зоны российского политолога Олега Бондаренко. Публицист работает директором Фонда прогрессивной политики.

По предварительным данным, это решение мотивировано «угрозами национальной безопасности».

МИД расценивает демарш Варшавы как «попытку по политическим мотивам ограничить свободу слова представителя российского гражданского общества на территории стран — членов ЕС», заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Причем это сделано «в нарушение действующих в этой области демократических принципов», цитирует ТАСС ее заявление.

Напомним, Бондаренко 14 января приехал в Берлин для участия в мероприятии, организованном фракцией Левой партии в бундестаге. Вечером того же дня его депортировали обратно в Москву. Власти Германии объяснили решение запросом Польши от 17 ноября 2017 года о закрытии въезда политологу на территорию стран — членов Шенгенской зоны.

Как писал iz.ru, 5 января Международная федерация журналистов осудила выдворение из Латвии российских журналистов телеканала «ТВ Центр» и ВГТРК.