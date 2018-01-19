«Контроль трезвости» водителей проходит в Тверской области

«Контроль трезвости» водителей в целях предотвращения выезда на дороги людей в алкогольном опьянении проходит в Тверской области, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции области.

Сегодня, 19 января, на дорогах области началась акция «Контроль трезвости», созданная для профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием лиц в алкогольном или наркотическом опьянении, сообщили Тверские ведомости.

В эти дни водителей транспортных средств будут останавливать на дорогах для установления их состояния и соответственного с результатом реагирования.

В связи с этим Госавтоинспекция области просит автолюбителей не быть равнодушными и при подозрениях на участие в дорожном движении подобных лиц, немедленно сообщать о них правоохранительным органам.