Мужчины пытались украсть водонапорную башню в Псковской области

Мужчины пытались украсть водонапорную башню в Невельском районе в Псковской области, сообщила пресс-служба управления МВД России по области.

В отделение полиции поступило сообщение о двух мужчинах возле водонапорной башни. Прибывшие по месту вызова в деревню Худоярово сотрудники полиции задержали двух мужчин с бензорезами, которые распиливали неработающую водонапорную башню, сообщило Псковское агентство информации.

Задержанными оказались жители Невельского района в возрасте 47 и 33 лет, неработающие. Следственными органами была выдвинута версия, что подозреваемые хотели распилить башню, погрузить ее в стоящий рядом автомобиль с прицепом и сдать в пункт приема металла.

Похищенное и орудие по резке металла было изъято. Возбуждено уголовное дело. Сумма ущерба оценена более чем в 50 тыс. рублей.