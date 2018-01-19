Прямой эфир

Шесть человек погибли в результате аварии с автобусом в Турции

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/Depo Photos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пассажирский автобус, следующий из региона Хатай в город Муш в Турции, вылетел с дороги и перевернулся. Шесть человек погибли в результате аварии, еще по меньшей мере 29 получили травмы.

Авария произошла на трассе, которая соединяет провинции Бингёль и Муш. По предварительной информации, водитель автобуса частной компании в условиях гололеда и сильного снегопада не справился с управлением, пишет сайт «Комсомольской правды».

Машины скорой помощи развозят пострадавших по больницам, передает местный портал Haberturk.

Напомним, в Казахстане 52 человека погибли в результате аварии с участием пассажирского автобуса, которая произошла накануне. Только пятерым удалось выбраться из пылающего автобуса.

Все пассажиры автобуса были гражданами Узбекистана, которые ехали в Казань на подработку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МВД Казахстана назвало причину пожара в автобусе
Около 1,6 тыс. зайцев оштрафовали в автобусах без турникетов в Москве

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017