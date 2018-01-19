Шесть человек погибли в результате аварии с автобусом в Турции

Пассажирский автобус, следующий из региона Хатай в город Муш в Турции, вылетел с дороги и перевернулся. Шесть человек погибли в результате аварии, еще по меньшей мере 29 получили травмы.

Авария произошла на трассе, которая соединяет провинции Бингёль и Муш. По предварительной информации, водитель автобуса частной компании в условиях гололеда и сильного снегопада не справился с управлением, пишет сайт «Комсомольской правды».

Машины скорой помощи развозят пострадавших по больницам, передает местный портал Haberturk.

Напомним, в Казахстане 52 человека погибли в результате аварии с участием пассажирского автобуса, которая произошла накануне. Только пятерым удалось выбраться из пылающего автобуса.

Все пассажиры автобуса были гражданами Узбекистана, которые ехали в Казань на подработку.