Житель Мурманска заплатил за кредит квартирой

Житель Мурманска заплатил за ипотечный кредит квартирой, сообщила пресс-служба Федеральной службы судебных приставов.

Житель Мурманска взяв крупный кредит в банке, долгое время не выплачивал долг. В результате он задолжал за ипотечный кредит более 950 тыс. рублей. В отношении него было заведено исполнительное производство, которое находилось на исполнении в отделе судебных приставов, сообщило ИА «Би-порт».

Судебным приставом было обращено взыскание залоговой квартиры общей площадью 52,1 кв м. Квартира была передана в специализированную организацию для последующей продажи. Квартира была продана с торгов, вырученная денежная сумма перечислена в счет уплаты долга.