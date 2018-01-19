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Латвиец со стреляными ранами пережил удар топором и наезд трактора

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Фото: TASS/DPA/Alexander Heinl
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Врачам удалось спасти жителя Латвии, на жизнь которого покусился его знакомый. Мужчина пережил несколько совершенных в упор выстрелов из пневматического оружия, наезд трактора и удар топором по голове.

Суд латвийского города Даугавпилса начал рассмотрение уголовного дела против обвиняемого в попытке убийства.

По данным следствия, подсудимый, будучи пьяным, пришел вместе со знакомыми во двор чужого дома, намереваясь украсть оттуда металлолом для дальнейшей продажи, передает Delfi.

Согласно материалам дела, разозлившись на одного из своих знакомых, подсудимый несколько раз выстрелил ему в голову из пневматического пистолета. Мужчина попытался убежать, но подсудимый повалил его на землю и произвел еще несколько выстрелов в упор.

После этого подсудимый дважды переехал свою жертву трактором, а также ударил топором по голове. 

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