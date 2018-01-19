Жителей Хабаровска приглашают на «Зимний праздник на катке»

Жителей и гостей города приглашают на свежий воздух на «Зимний праздник на катке», который пройдет на набережной Хабаровска. Об этом сообщили представители компании КГУП «Недвижимость».

Жители и гости Хабаровска смогут поучаствовать в веселом празднике и концерте на самом большом катке Дальнего Востока 20 января в 13:00. Всех пришедших ожидают зимние игры, конкурсы и концерт творческих коллективов города, сообщает ИА AmurMedia.

Среди конкурсов ожидаются зимние эстафеты, победители которых получат гостевые сертификаты в открытый плавательный бассейн, а также катания на снежных горках, коньках и собачьих упряжках.