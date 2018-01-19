Расследование стрельбы по дому китайского фермера в ЕАО завершено

Завершено расследование уголовного дела в отношении одного из местных жителей, который открыл стрельбу по дому китайского фермера в селе Ручейки Октябрьского района Еврейской автономной области. Об этом сообщила старший помощник прокурора Жанна Крепкогорская.

Правоохранители установили, что 24-летний местный житель 13 ноября 2017 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно выстрелил дважды из ружья «ИжК» 16-го калибра в сторону дома китайского фермера и повредил освещение на крыльце, сообщает ИА ЕАОMedia.

Гражданин Китая, проживающий в пострадавшем доме, обратился с заявлением в полицию, но уголовного преследования в отношении стрелявшего принято не было. В связи с этим прокурор Октябрьского района вынес представление в адрес начальника МО МВД России «Ленинский» о безотлагательном возбуждении дела.

В результате 15 ноября 2017 года уголовное дело по статье «Хулиганство» было возбуждено. В настоящее время в отношении злоумышленника уже утвержден обвинительный акт, а дело направлено в Ленинский районный суд ЕАО.