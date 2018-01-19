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Постпред при ОБСЕ раскритиковал идею переноса переговоров по Донбассу

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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На фоне принятого радой закона о реинтеграции Донбасса нужно говорить не о месте, а о сути переговоров по урегулированию ситуации. Такое мнение в ответ на идею президента США Дональда Трампа выразил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Ранее американский лидер во время встречи с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым предложил перенести переговоры по Донбассу из Минска в другое место.

«Не о месте нужно вести речь, а о субстанции дальнейших переговоров, о возможности резкого изменения ситуации в связи с принятием закона о реинтеграции, который отрывает путь к военному конфликту и хоронит Минские соглашения», — сказал Лукашевич в комментарии «РИА Новости».

По его мнению, учитывая то, что США вообще не участвуют в работе контактной группы, «мечтатели из Белого дома могут выбрасывать любые мысли».

Лукашевич добавил, что Минск со своей конструктивной позицией и хорошими организационными условиями «устраивает всех».

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