Два легковых автомобиля столкнулись в центре Новосибирска

Два легковых автомобиля Hyundai столкнулись в центре Новосибирска недалеко от часовни, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции города.

Инцидент произошел вчера вечером, 18 января, в районе 23:00, в центре города около остановки «Дом Ленина». Автомобиль Hyundai Tucson начал движение по Красному проспекту, по словам водителя, на зеленый сигнал светофора. В это время автомобиль Hyundai Solaris, под управлением 33-летнего мужчины, двигался по дороге на высокой скорости. Водитель не смог избежать столкновения, и два легковых автомобиля столкнулись, сообщило vn.ru.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель автомобиля Hyundai Solaris. Он был госпитализирован с жалобами на боль в области грудной клетки и подозрением на сотрясение мозга. В медицинском учреждении выяснилось, что у мужчины сломаны ребра.

Место аварии, недалеко от часовни, оказалось усыпано обломками автомобилей. По утверждениям свидетелей аварии автомобиль Hyundai Tucson совершал движение на запрещающий сигнал светофора. Сотрудники правоохранительных органов будут выяснять причины произошедшего и установят виновника аварии.