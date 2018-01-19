Полиция ищет свидетелей столкновения маршрутки с троллейбусом в Рязани

Сотрудники Госавтоинспекции разыскивают свидетелей ДТП с участием маршрутного автобуса и троллейбуса в центре Рязани. В результате аварии пострадали 12 человек, среди которых трое — это дети.

Само столкновение произошло еще 6 января, у дома на улице Ленина. Микроавтобус «ГАЗ» врезался в троллейбус «ЗиУ». Пострадали водитель автобуса и его пассажиры, отмечает РИА «7 новостей». Полиция по-прежнему не называет причину аварии и ее виновника.

Портал iz.ru накануне сообщал о крупном происшествии в Актюбинской области. Там на 1068-м км автодороги Самара–Чимкент загорелся пассажирский автобус. Погибли 52 человека, троим водителям и двум пассажирам удалось выбраться из полыхающего автобуса. По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание электропроводки.