Автомобиль наехал на израильских солдат на Западном берегу Иордана

Три человека пострадали в результате наезда автомобиля в местечке Каср-эль-Яхуд на Западном берегу реки Иордан.

Как сообщает в пятницу Jerusalem Post, инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте около Каср-эль-Яхуда. За рулем находился араб. Он наехал на солдат после того, как получил отказ в проезде через КПП. Злоумышленник попытался сбежать с места преступления, но был остановлен стражами порядка.

По данных медиков, в результате инцидента один из пострадавших получил травму ноги, ему была оказана медицинская помощь.