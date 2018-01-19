СМИ узнали отведенный братьям Ананьевым срок на продажу «Возрождения»

Центробанк требует от братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых продать контрольный пакет акций в банке «Возрождение» до середины февраля.

Замглавы совета директоров банка Отар Маргания на этой неделе встретился с зампредами Центробанка Ольгой Поляковой и Дмитрием Тулиным, передает «Коммерсант» со ссылкой на собственный источник.

«На совещании было четко обозначено, что братья Ананьевы должны выйти из числа акционеров банка не позднее середины февраля и ЦБ будет следить за тем, чтобы это не была формальная сделка», — приводит газета слова своего собеседника.

Как отмечает издание, в случае если Ананьевым не удастся удовлетворить требования ЦБ, «Возрождение» может перейти под управление финрегулятора.

Братья Ананьевы являются экс-бенефициарами Промсвязьбанка. ЦБ 15 декабря объявил о санации Промсвязьбанка, входящего в топ-10 крупнейших банков по размеру активов.