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СМИ узнали отведенный братьям Ананьевым срок на продажу «Возрождения»

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Центробанк требует от братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых продать контрольный пакет акций в банке «Возрождение» до середины февраля. 

Замглавы совета директоров банка Отар Маргания на этой неделе встретился с зампредами Центробанка Ольгой Поляковой и Дмитрием Тулиным, передает «Коммерсант» со ссылкой на собственный источник. 

«На совещании было четко обозначено, что братья Ананьевы должны выйти из числа акционеров банка не позднее середины февраля и ЦБ будет следить за тем, чтобы это не была формальная сделка», — приводит газета слова своего собеседника.

Как отмечает издание, в случае если Ананьевым не удастся удовлетворить требования ЦБ, «Возрождение» может перейти под управление финрегулятора. 

Братья Ананьевы являются экс-бенефициарами Промсвязьбанка. ЦБ 15 декабря объявил о санации Промсвязьбанка, входящего в топ-10 крупнейших банков по размеру активов. 

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