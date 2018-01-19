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Пострадавшего на пожаре в иркутском селе ребенка эвакуируют в Иркутск

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Малолетнего ребенка, который пострадал при пожаре в деревянном доме в одном из сел Тайшетского района, начали готовить к эвакуации в Иркутск, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Иркутской области.

На данный момент ребенок находится в отделении реанимации с термическим ожогом тела значительной площади в крайне тяжелом состоянии. Врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь, чтобы вывести малыша из шока и стабилизировать состояние, сообщает ИА IrkutskMedia.

Пожар, в котором ребенок получил тяжелые травмы, произошел в одном из сел Тайшетского района Иркутской области 18 января вечером. Четверо детей и 18-летний молодой человек находились дома одни и спали, когда неожиданно произошло возгорание. Мать несовершеннолетних была на летней кухне и не смогла оперативно отреагировать на произошедшее.

В результате происшествия трое несовершеннолетних и 18-летний юноша погибли от отравления угарным газом. Сотрудники МЧС рассказали, что за три дня до трагедии проводили профилактические беседы с родителями детей. Вероятной причиной пожара могла стать детская шалость.

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