Госдума одобрила списание долга Киргизии в $240 млн

Госдума ратифицировала подписанный в июне 2017 года протокол о списании Киргизии остатков ее задолженности перед Россией на общую сумму $240 млн.

Соответствующая информация размещена в базе данных нижней палаты парламента.

Аналогичный закон был ратифицирован парламентом Киргизии и подписан президентом этой страны.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин на встрече с председателем парламента Киргизии Чыныбаем Турсунбековым заявил, что списание Россией долгов Киргизии является хорошей основой для развития отношений.

Соглашение об урегулировании задолженности было заключено в сентябре 2012 года. Долг на тот момент составлял $488,9 млн. В мае 2013 года Россия списала почти $188,9 млн, а оставшаяся сумма в размере $300 млн подлежала списанию в течение 10 лет. С 2016 по 2017 год было списано еще $60 млн.

Протокол о списании оставшейся суммы был подписан в ходе визита занимавшего в то время пост президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в Москву в июне 2017 года.