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Производство мясокостной муки запустят в Пензенской области

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У села Средняя Елюзань в Пензенской области планируется строительство предприятия по производству мясокостной муки. Гебернатор Иван Белозерцев обсудил проект с членами потребительского кооператива, чьим основным видом деятельности является переработка и консервирование мяса.

Идея строительства такого завода принадлежит предпринимателям, входящим в кооператив. Глава региональной администрации ее поддержал, выразив уверенность, что работа такого предприятия позволит кооперативу выйти на новый уровень развития и позволит насытить рынок необходимой для животноводства кормовой добавкой.

Как сообщает ИА «Пенза-пресс», общая стоимость проекта — 30 млн рублей. Помощь в его осуществлении окажут областные власти. Предполагается, что производство заработает уже в конце этого года. Ввод в эксплуатацию завода создаст 15 новых рабочих мест.

На этой неделе стало известно, что на Сахалине появится производство по переработке мяса перепелов.

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