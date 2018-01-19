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Прокуратура обжаловала оправдание учительницы в гибели школьницы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Оправдательный приговор бывшему преподавателю лицея № 200 в Новосибирске Розе Тарасовой обжаловали прокуратура и родители. Ее обвиняли в халатности при проведении турпохода в горах Республики Алтай. В этом походе погибла 14-летняя школьница, которая сорвалась со скалы.

Как сообщила пресс-служба Заельцовского районного суда, государственный обвинитель в апелляционном представлении и представитель потерпевшей в апелляционной жалобе выразили несогласие с выводами суда о невиновности Тарасовой. Они просили отменить приговор, а уголовное дело направить на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе суда. «Уголовное дело будет направлено в суд апелляционной инстанции», — сообщили в пресс-службе учреждения.

Ранее портал iz.ru сообщал, что во время конной прогулки в Алтайском крае погибла школьница.

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