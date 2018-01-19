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Ремонт дорог продолжится в Красноярске в этом году

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Ремонт дорог в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в Красноярске продолжится в этом году, сообщила пресс-служба министерства транспорта по краю.

В рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в этом году планируется провести ремонт порядка 111 км дорожного покрытия. Из них 48,1 км дорог федеральных, 12,1 региональных, 50 км городских, сообщило ИА KrasnoyarskMedia.

Ремонтно-монтажные работы планируется продолжить в этом году с планом на 2018–2019 годы. Также планируется установить четыре надземных перехода, которые будут располагаться на федеральной трассе Р-257 «Енисей» и в Красноярске у ледового дворца и спорткомплекса «Арена. Север».

В Красноярске будут отремонтированы дороги на 42 улицах, будут проведены работы по установке светофоров на участках с повышенной статистикой дорожно-транспортных происшествий.

В общей сложности на ремонт дорог будет выделено порядка 2 млрд рублей. Из них бюджетом края выделено 1 млрд рублей и из федерального бюджета направлен 1 млрд рублей. На проведение ремонта федеральных дорог запланировано выделить 1,5 млрд рублей.

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