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Путин встретился с губернатором Тверской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин в четверг провел рабочую встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Накануне вечером перед посещением монастыря и крещенским купанием президент провел встречу с губернатором области, на которой обсуждался целый ряд вопросов социально-экономического развития региона», — сказал Песков.

По словам главы пресс-службы Кремля, Путин и Руденя в разговоре коснулись проекта по строительству западного моста через реку Волга в Твери, а также обсудили участие региона в федеральном приоритетном проекте «Сохранение экологии реки Волги» и в федеральной программе «По сохранению культурного наследия». Глава региона проинформировал президента о других текущих вопросах развития области.

Как ранее писал портал iz.ru, после рабочей встречи президент  принял участие в крещенских купаниях на озере Селигер в Тверской области.

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