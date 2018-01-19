Путин встретился с губернатором Тверской области

Президент России Владимир Путин в четверг провел рабочую встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Накануне вечером перед посещением монастыря и крещенским купанием президент провел встречу с губернатором области, на которой обсуждался целый ряд вопросов социально-экономического развития региона», — сказал Песков.

По словам главы пресс-службы Кремля, Путин и Руденя в разговоре коснулись проекта по строительству западного моста через реку Волга в Твери, а также обсудили участие региона в федеральном приоритетном проекте «Сохранение экологии реки Волги» и в федеральной программе «По сохранению культурного наследия». Глава региона проинформировал президента о других текущих вопросах развития области.

Как ранее писал портал iz.ru, после рабочей встречи президент принял участие в крещенских купаниях на озере Селигер в Тверской области.