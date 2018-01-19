Власти Орла готовы сдать в аренду за 1 рубль памятник истории

Власти Орла вновь ищут способ отреставрировать памятник истории и архитектуры «Дом Лизы Калитиной». На суд депутатов городского совета вынесено предложение найти инвестора, который согласится арендовать здание за 1 рубль. В обмен он возьмет на себя обязательство по реставрации дома с сохранением его историко-архитектурного облика.

Для того чтобы воплотить эту идею, необходимо перевести объект из статуса жилого дома в нежилое помещение. Как сообщает ресурс InfoOrel.ru, профильный комитет горсовета уже поддержал предложение. Теперь проект должен получить окончательное утверждение на сессии горсовета.

Отметим, что в 2012 году проектом реставрации этого дома занималась столичная компания «Промет». Тогда он обошелся городской казне в 3 млн рублей. Однако из-за отсутствия денег проект так и не реализовали.

Дом Лизы Калитиной расположен в границах заповедной зоны, а это значит, что все виды работ, которые могут изменить его архитектурный облик, должны быть одобрены не менее чем 2/3 голосов депутатов горсовета или на городском референдуме.

В октябре 2017 года на аукцион был выставлен главный дом графа Ивана Шувалова XVIII века на Покровке в Москве. Начальная цена лота — 189,3 млн рублей.