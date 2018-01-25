Прошедшая на днях встреча «квартета» (Россия, США, ЕС, ООН) по палестино-израильскому урегулированию вновь ставит вопрос о том, какую роль Москва могла бы сыграть в решении этого застарелого кризиса — особенно в свете последних коренных подвижек. Ведь Ближний Восток всегда находился под пристальным вниманием. Последний год знаменателен тем, что тональность большинства западных политиков и экспертов в оценках внешней политики России резко изменилась: на Ближнем Востоке сейчас правит бал скорее Москва, чем Вашингтон. Разрушение государственности в ряде стран региона («арабская весна»), война в Сирии и, в частности, недавно спровоцированная США операция Турции против курдов в этой стране — всё это в перспективе обеспечит лидирующую роль России в этом регионе. А это спутало карты ключевым игрокам, и не только региональным. Американский план перестройки Ближнего Востока, начавшийся с Ирака, должен был закончиться полной сменой режимов в странах региона. Нынешнее положение дел в Сирии свидетельствует о том, что данный план придется пересмотреть.

Каким образом этот великий геополитический перелом скажется на положении дел в Палестине?

Очевидно, что палестинская проблема, которая стала отходить на второй план на фоне событий «арабской весны», вернулась в эпицентр политических процессов в регионе.

Дональд Трамп еще в декабре анонсировал намерение перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим и признать весь Иерусалим столицей Израиля. Вообще, в законе о переносе американского посольства в Иерусалим от 1995 года (Jerusalem Embassy Act), который принят конгрессом США, Иерусалим называется неделимым городом и признается столицей Израиля. Только вот со времен Билла Клинтона более ответственные лидеры США откладывали перенос американской дипмиссии, дабы не осложнять и так не простую обстановку в регионе. Трамп же пренебрег международным правом, перечеркнул все ранее достигнутые договоренности и окончательно лишил США возможности выступать в качестве эффективного посредника в ближневосточном мирном процессе. Всю абсурдность американской политики понимают даже в Европе. Как заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, Евросоюз намерен «перейти в отношениях с Палестиной от временного соглашения [о партнерстве] к соглашению об ассоциации». И это своего рода ответ Вашингтону.

В этой ситуации позиция России выгодно отличается своим подходом к проблеме Иерусалима. Москва последовательно настаивает на том, что Восточный Иерусалим должен стать столицей Палестины, в то время как за Израилем могут остаться права на Западный Иерусалим. Российское руководство возглавляет лагерь тех держав, которые конструктивно и дальновидно подходят к разрешению палестино-израильского конфликта, что еще более укрепляет позиции Москвы в регионе.

Не менее важным событием стало достигнутое в октябре 2017 года соглашение о единении между ФАТХ и ХАМАС. Враждующие с 2007 года политические силы сегодня договорились о функционировании правительства национального единства.

Этот процесс идет на фоне того, что Израиль занимает 78% исторических земель Палестины, а Палестинское государство — лишь 22%. Израиль позволяет себе игнорировать законные права палестинцев, пользуясь поддержкой США, в то время как 139 государств, в том числе и Россия, признали Палестинское государство на палестинской территории со столицей в Восточном Иерусалиме.

Израиль окончательно взял курс на «поселенческую оккупацию». Биньямин Нетаньяху объявил о намерении утвердить строительство 3829 новых домов на палестинских землях Западного берега реки Иордан. Нынешнее израильское руководство гарантировало еврейским поселенцам то, что правительство во главе с «Ликуд» не допустит сноса ни одного из этих поселений, так как Вашингтон выражает поддержку их политики.

В этом суть проблемы на сегодняшний день. В этом причина периодического обострения конфликта и существующего очага напряженности в Ближневосточном регионе. Только решение «палестинского вопроса» окончательно ликвидирует терроризм и экстремизм.

В Палестине с надеждой смотрят на РФ, с ее помощью рассчитывают на справедливое разрешение этого конфликта. В частности, Россия могла бы провести международную конференцию по палестинской проблеме, способствовать активизации палестино-израильских переговоров. Оптимизм базируется на том, что российское руководство смогло установить хорошие отношения с Израилем. Израильский премьер-министр как на работу летает в столицу России, а не в Вашингтон, ведь отныне именно от Москвы зависит, в какую сторону развернется ситуация в многострадальной Сирии, а значит, и положение на северных рубежах Израиля. К тому же не стоит забывать о том, что в Израиле проживают более 1,5 млн русскоговорящих граждан. Русский язык в Израиле уже по праву может претендовать на статус государственного. Помимо двусторонних хороших отношений между Владимиром Путиным и Биньямином Нетаньяху не менее важным фактором для палестинцев является то, что Москва сегодня пользуется большим авторитетом во всем регионе. Последние инициативы Вашингтона могут привести к ситуации, когда Россия останется единственной державой, способной принести мир на многострадальный Ближний Восток.

Автор — вице-президент Общества российско-палестинской дружбы

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