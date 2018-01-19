Могила поэта Боратынского в Казани получит статус объектов наследия

Могила поэта Евгения Боратынского попала в список захоронений под охраной государства. Он утвержден на заседании Татарстанского территориального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Как уточняет ИА «Татар-информ», также в этот список включили могилы Николая Катанова, (тюрколога, профессора Казанского императорского университета), Якова Шамова (купца, благотворителя), Петра Дульского (основоположника казанского искусствознания), Александра Зайцева (русского химика-органика), Гордия Саблукова (русского востоковеда, профессора Казанской духовной академии), Николая Виноградова (основоположника казанской терапевтической школы).

Кроме того, юридически закрепленную защиту государства получат могилы знаменитых и выдающихся татарских деятелей: Шигабутдина Марджани (татарского богослова и просветителя), Галимджана Баруди (богослова, общественника, педагога), Ахметбая Хусаинова (татарского миллионера и мецената) и Ахметзяна Сайдашева (предпринимателя, общественного деятеля).

По словам замглавы республиканского филиала общества Фариды Забировой, перечень памятников культуры был принят в 1959 году. Тогда выбирали в основном могилы жертв революций. Сейчас взгляды и принципы изменились, и список необходимо дополнить.

В обществе охраны памятников уверены, что статус объектов культурного наследия поможет спасти захоронения от уничтожения и забвения. За модель будет взято Ваганьковское кладбище, где подобные захоронения известных людей описаны в точных координатах, с характеристикой внешнего вида могилы и информацией об умершем.

Список захоронений, отнесенных к объектам наследия, предлагается пополнять ежегодно. Не вошедшие в него пока могилы будут отнесены целым перечнем к достопримечательным местам.