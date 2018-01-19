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Концерт в честь Крещения отменен в Улан-Удэ из-за ЧП в школе

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Минкультуры Бурятии приняло решение отменить концерт в честь праздника Крещения Господня в Улан-Удэ после нападения на школу в Сосновом Бору.

«В связи с трагическими событиями в поселке Сосновый Бор отменены торжественное собрание общественности и праздничный концерт в честь Рождества Христова и Крещения Господня, ранее объявленные на 19 января 2018 года в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета», — говорится в сообщении ведомства.

Об отмене концерта на своей странице в Facebook написал митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Савватий. «Отменяем сегодня традиционный праздничный концерт в театре оперы и балета. Надеюсь, все отнесутся с пониманием. Простите…» — обратился он к жителям города.

В пятницу утром ученик 9-го класса ворвался с топором и «коктейлем Молотова» в школу в поселке Сосновый Бор. Он ранил нескольких детей и устроил пожар. По факту нападения возбуждено уголовное дело. В связи со случившимся глава Бурятии Алексей Цыденов прервал рабочую поездку в Монголию.

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