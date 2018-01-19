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СМИ сообщили подробности о новой яхте Цукерберга за $150 млн

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Фото: Global Look Press/Andrej Sokolow
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Сооснователь и глава популярной социальной сети Facebook Марк Цукерберг в сентябре 2017 года приобрел в Монако яхту стоимостью $150 млн, сообщает Hürriyet Daily News.

Как пишет газета со ссылкой на неназванный источник, длина судна под названием Ulysses составляет 107 м. Яхта рассчитана на 30 гостей, которые могут разместиться в 15 каютах класса люкс. Согласно октябрьскому объявлению о продаже корабля неназванному покупателю, яхту обслуживают 42 члена экипажа.

На борту шикарной яхты расположены восемь столовых зон и пять баров. Имеется собственная вертолетная площадка и гараж для автомобилей и мотоциклов. Гости корабля могут воспользоваться открытым бассейном с подогревом, кинотеатром, тренажерным залом, а также массажным кабинетом и спа-салоном.

Представитель 33-летнего миллиардера в комментарии TechCrunch опроверг информацию о сделке, сообщив, что Цукерберг не покупал яхту.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Цукерберг потерял $2,9 млрд после объявления об изменениях в новостной ленте Facebook.

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