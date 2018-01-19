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Этиловый спирт найден в крови умершего в челябинской больнице младенца

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СК проводит проверку по факту обнаружения в крови скончавшегося в больнице младенца этилового спирта. Ребенок умер в больнице Коркино Челябинской области.

Как сообщает ИА «Урал-пресс-информ», ранее было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В прокуратуре признали это законным. Теперь следственные органы должны дать оценку действиям врачей и родителей, в том числе и поведению мамы во время беременности.

Трехнедельная девочка поступила в лечебное учреждение еще 19 декабря. Она была из многодетной семьи, которая характеризовалась положительно. У новорожденной за несколько суток до смерти был плохой аппетит, она плакала, нарушился сон. Уже после смерти в крови ребенка был обнаружен этиловый спирт в концентрации 2%.

В конце 2017 года в суд Челябинской области было передано дело жительницы села Русская Теча. Она обвиняется в том, что поила своего шестимесячного сына водкой из бутылочки. Как установило следствие, женщина делала это, чтобы успокоить плачущего ребенка.

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