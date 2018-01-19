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Лавров провел встречу с генсеком ООН в Нью-Йорке

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Глава МИД РФ Сергей Лавров на полях мероприятий СБ ООН в Нью-Йорке встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

«Сергей Лавров встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем», — говорится в сообщении российского МИДа в Facebook.

Внешнеполитическое ведомство РФ не приводит деталей встречи.

Напомним, ранее в ходе заседания СБ ООН Сергей Лавров заявил, что Россия не присоединится к Договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), так как ядерное разоружение должно быть всеобщим.

Лавров также заявил, что провал Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы станет угрозой международной безопасности и негативно скажется на ситуации с КНДР.

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