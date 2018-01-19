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КНДР назвала встречу в Ванкувере «заговором войны»

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Фото: REUTERS/Ben Nelms
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Организованная США и Канадой министерская встреча в Ванкувере по противодействию КНДР является «заговором войны» и «смехотворным барахтаньем своры Трампа», заявил представитель Института по делам США при МИД Северной Кореи.

«США в сговоре с Канадой провели 15 и 16 января в Ванкувере заговор войны — так называемое собрание министров иностранных дел стран – участниц в Корейской войне… США раскрыли свою гнусную сущность на этом собрании, которая заключается в том, что они на глазах у всех говорят о диалоге, а за кулисами пытаются развязать новую войну на Корейском полуострове», — приводит «РИА Новости» заявление представителя Института по делам США.

В тексте сказано, что КНДР считает встречу в Ванкувере «смехотворным барахтаньем своры Трампа», которая напугана мощью Пхеньяна. В документе сказано, что переговоры лишь укрепили КНДР в намерении совершенствовать свой ядерный и ракетный потенциал.

Напомним, ранее итоги прошедшей в Ванкувере встречи по КНДР раскритиковал и МИД РФ.

16 января по инициативе США и Канады в Ванкувере созван саммит глав МИДов 17 государств по «ядерной проблеме» КНДР. По оценке экспертов, во встрече в основном приняли участие представители стран, которые участвовали в Корейской войне 1950–1953 годов на стороне Юга. КНР и СССР поддерживали в той войне КНДР.

Как писал iz.ru, еще до созыва встречи глава МИД России Сергей Лавров назвал вредной саму идею ее проведения.

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