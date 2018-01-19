Буллит Панарина принес «Коламбусу» победу над «Далласом»

Российский нападающий клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин забил победный буллит в серии послематчевых бросков в матче с «Даллас Старз», во встрече также отличился другой российский нападающий Александр Радулов.

Пошедшая в Коламбусе встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. За «Коламбус» на 13-й минуте встречи шайбу забросил Джордан Шредер, «Даллас» ответил шайбой Александра Радулова на 58-й минуте, сообщает «Спорт-Экспресс».

В серии буллитов победную шайбу забросил нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин, который после встречи был назван второй звездой матча.

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