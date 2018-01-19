Семьи похищенных в КНДР японцев подадут в суд на Ким Чен Ына

Семьи японских граждан, которые были похищены северокорейской разведкой, намерены подать в Международный уголовный суд на лидера КНДР Ким Чен Ына.

Как утверждает агентство «Киодо», по мнению родственников похищенных японцев, нежелание северокорейского лидера принять меры для решения проблемы должно быть приравнено к нарушению прав человека.

Как заявил в пятницу генсек кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, правительство страны осведомлено об этой инициативе. «Мы со стороны правительства продолжим делать все возможное для скорейшего возвращения всех похищенных граждан на родину», — подчеркнул он.

Ранее портал iz.ru сообщал, что правительство КНДР намерено получить финансирование от Японии в обмен на возвращение похищенных северокорейской разведкой японских граждан.