Четыре человека пострадали в результате ЧП в школе в Улан-Удэ

Четыре человека пострадали в результате нападения на школу в Улан-Удэ. Об этом сообщили в Минздраве Бурятии.

Все пострадавшие госпитализированы. Среди них двое учеников, учительница и сам пострадавший, передает ТАСС.

В пятницу утром десятилетний мальчик ворвался с топором и «коктейлем Молотова» в школу в поселке Сосновый бор. Он ранил нескольких детей и устроил пожар.

МЧС по Бурятии подтвердило возгорание в школе. В ведомстве добавили, что огонь потушен, пострадавших нет.

Глава Бурятии Алексей Цыденов прервал рабочую поездку в Монголию и в связи с инцидентом возвращается в Улан-Удэ.