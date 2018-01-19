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Четыре человека пострадали в результате ЧП в школе в Улан-Удэ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Четыре человека пострадали в результате нападения на школу в Улан-Удэ. Об этом сообщили в Минздраве Бурятии.

Все пострадавшие госпитализированы. Среди них двое учеников, учительница и сам пострадавший, передает ТАСС.

В пятницу утром десятилетний мальчик ворвался с топором и «коктейлем Молотова» в школу в поселке Сосновый бор. Он ранил нескольких детей и устроил пожар.

МЧС по Бурятии подтвердило возгорание в школе. В ведомстве добавили, что огонь потушен, пострадавших нет.

Глава Бурятии Алексей Цыденов прервал рабочую поездку в Монголию и в связи с инцидентом возвращается в Улан-Удэ.

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