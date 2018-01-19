Центробанк отозвал лицензию у барнаульского Алтайбизнес-банка

ЦБ РФ принял решение об отзыве лицензии у барнаульского Алтайбизнес-банка. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Согласно решению Банка России, лицензия на осуществление банковских операций будет отозвана у кредитной организации с 19 января. Такое решение регулятор принял в связи с неисполнением кредитной организацией законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов ЦБ.

В настоящее время в банке назначена временная администрация до выбора конкурсного управляющего и ликвидатора.

По данным рейтинга активов банков России, Алтайбизнес-банк занимает 515-е место.