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Центробанк отозвал лицензию у барнаульского Алтайбизнес-банка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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ЦБ РФ принял решение об отзыве лицензии у барнаульского Алтайбизнес-банка. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Согласно решению Банка России, лицензия на осуществление банковских операций будет отозвана у кредитной организации с 19 января. Такое решение регулятор принял в связи с неисполнением кредитной организацией законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов ЦБ.

В настоящее время в банке назначена временная администрация до выбора конкурсного управляющего и ликвидатора.

По данным рейтинга активов банков России, Алтайбизнес-банк занимает 515-е место.

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