Маленький ребенок погиб при наезде машины на людей в Рио-де-Жанейро
Восьмимесячная девочка стала жертвой наезда автомобиля на пешеходов в бразильском городе Рио-де-Жанейро.
В результате инцидента, который произошел 18 января на набережной Копакабана, пострадали более 10 человек, сообщает телеканал Globo.
За рулем машины находился 41-летний Антониу Алмейда. Разбитый автомобиль ему удалось затормозить только на песке пляжа.
В настоящее время мужчина задержан и будет находиться под стражей до выяснения всех обстоятельств случившегося.
Ранее Антониу Алмейда заявил, что во время управления автомобилем у него случился приступ эпилепсии.