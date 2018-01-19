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Маленький ребенок погиб при наезде машины на людей в Рио-де-Жанейро

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Фото: REUTERS/Lucas Landau
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Восьмимесячная девочка стала жертвой наезда автомобиля на пешеходов в бразильском городе Рио-де-Жанейро.

В результате инцидента, который произошел 18 января на набережной Копакабана, пострадали более 10 человек, сообщает телеканал Globo.

За рулем машины находился 41-летний Антониу Алмейда. Разбитый автомобиль ему удалось затормозить только на песке пляжа.

В настоящее время мужчина задержан и будет находиться под стражей до выяснения всех обстоятельств случившегося.

Ранее Антониу Алмейда заявил, что во время управления автомобилем у него случился приступ эпилепсии.

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