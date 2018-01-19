Удерживавшие в заточении 13 детей супруги не признали вину

Супруги из американского города Перрис (штат Калифорния), которые удерживали в заточении 13 своих дочерей и сыновей в возрасте от двух до 29 лет, не признали себя виновными в суде, передает АР.

57-летнему Дэвиду Аллену Терпину и 49-летней Луиз Анне Терпин инкриминируется насилие над детьми, применение пыток, совершение развратных действий. Они могут провести остаток своих дней в тюрьме.

Напомним, в полицию позвонила 17-летняя девушка, сообщившая, что родители насильно держат в своем доме ее, а также еще 12 братьев и сестер. Некоторые из них были закованы в цепи и истощены.