В Германии подростков сдают в военные лагеря

Им ещё нет и 16 лет, но они уже знают, как держать в руках оружие и наносить боевой раскрас.

Это «приключенческий лагерь» для молодежи в Германии. На самом деле здесь готовят юных солдат для бундесвера.

Министр обороны ФРГ, мать семерых детей, одобряет югенд-организацию, но признает, что своих детей в бундесвер не отдает.

Пропаганда в школах и милитаристские игры дали свои плоды — в немецкой армии множество отрядов готовых на всё подростков.

Против югенд-лагерей выступают в ООН. Немецкие политики антивоенных взглядов бьют тревогу, но механизм уже запущен, и остановить его сложно.

В 2017 году 2,5 тыс. юных солдат подписали контракты с бундесвером.