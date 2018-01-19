Верховная рада Украины приняла закон о реинтеграции Донбасса

Верховная рада Украины приняла президентский законопроект о реинтеграции Донбасса. Теперь закон пойдет на подпись президенту страны Петру Порошенко и вступит в силу на следующий день после публикации в официальной прессе.

Закон даст главе государства право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время для защиты суверенитета. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны. В тексте Россию называют страной-агрессором, а неподконтрольные Киеву территории на юго-востоке признаются «оккупированными».

Из первоначального варианта депутаты исключили пункт о приоритете Минских соглашений для урегулирования конфликта, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Ранее депутат Верховной рады Надежда Савченко назвала закон о реинтеграции Донбасса безграмотным с юридической точки зрения. По ее мнению, он фактически снял ответственность с Порошенко и секретаря СНБО Украины Александра Турчинова за использование вооруженных сил в мирное время.