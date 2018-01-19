Банки пополнят фонд страхования вкладов (ФСВ) до 150–160 млрд рублей в 2018 году, сообщили «Известиям» в пресс-службе Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

В прошлом году объем поступлений в фонд составил 127,6 млрд рублей. Рост в агентстве объясняют повышением в этом году всех ставок отчислений на 25%.

Оценка АСВ совпадает с расчетами экспертов. По прогнозам Сбербанка, АСВ может пополниться до 160 млрд рублей, по оценке «Эксперт РА» — до 165 млрд.

Как полагают аналитики, фонд создает дополнительную подушку безопасности на случай проблем у участников банковского сектора.

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АСВ может привлечь рекордные 160 млрд рублей в 2018 году