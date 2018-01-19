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Антимонопольная служба Италии проверит Apple и Samsung

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Фото: Global Look Press/Jaap Arriens
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Антимонопольная служба Италии проверит Apple и Samsung на нарушения. Ведомство начало расследования в отношении компаний, которые подозревают в умышленном замедлении работы выпускаемых ими смартфонов.

Там полагают, что производители «придерживались коммерческой политики» по использованию недостатков деталей своей продукции, чтобы с течением времени «потребители были вынуждены покупать новые модели», сообщается на сайте регулятора.

Антимонопольная служба также указывает на то, что компании не предупреждали клиентов о возможных негативных последствиях обновления программного обеспечения смартфонов, когда предлагали загрузить ПО.

Как сообщал портал iz.ru, в декабре 2017 года компания Apple признала, что намеренно замедляла работу устройств прошлых поколений, объяснив это желанием продлить работу аккумулятора.

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