Мизулина рассказала о влиянии на себе антироссийских санкций

Сенатор Елена Мизулина, включенная в 2014 году в санкционный список США, заявила, что никак не ощутила на себе влияние санкций. По ее словам, у нее прибавилось много работы и она путешествует с супругом на автомобиле по России.

«Основное, что изменилось за три года с момента включения в санкционные списки, — это то, что помимо вопросов, касающихся семьи, материнства и детства, каждый месяц я еще и рассказываю журналистам о том, как переживаю санкции. Но на самом деле изменилось немногое», — рассказала Мизулина в интервью «РИА Новости».

Она отметила, что не задумывается о каких-либо ограничениях. Сенатор отметила, что 2017 год был насыщенным и богатым на события. В частности, она ездила в командировки, занималась рабочими группами, а также подготовкой законопроектов.

Она также заверила, что у нее нет недвижимости за границей и что предпочитает путешествовать самолетом и автомобилем.

«Мы с мужем путешествуем по стране на автомобиле. Карелия, Архангельск, Мурманск, Курск — куда только не ездили. Собственности и счетов за рубежом у меня нет. Если санкции как-то радуют тех, кто их устанавливает, то ради бога», — заявила сенатор.

Ранее посол США в России Джон Хантсман заявил о прорабатывании доклада о введении новых санкций со стороны США в отношении России. Меры будут приняты в соответствии с законопроектом, подписанным президентом страны Дональдом Трампом 2 августа 2017 года.