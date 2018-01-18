МВД Казахстана считает возгорание автобуса несчастным случаем

Возгорание автобуса в Актюбинской области, в котором погибли десятки граждан Узбекистана, могло стать несчастным случаем. Об этом сообщил замминистра МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев.

«Автобус не попадал в ДТП, он стоял, криминальных последствий не видим. Скорее всего, это несчастный случай», — приводит слова Тургумбаева МИА «Казинформ».

По показаниям потерпевших, пожар начался в салоне, сообщил вице-министр.

«Пошел сначала едкий дым, что стало причиной отравления газом. Это является первой причиной, почему все не спаслись», — пояснил он.

По словам Тургумбаева, при открытии двери в автобусе произошел доступ кислорода и произошло возгорание изнутри, так что невозможно было выйти из салона.

«Кроме того, там было много багажа: пассажиры находились на втором этаже, на первом — багаж. При возгорании водитель остановил автобус, они выскочили из машины, пытались спасти пассажиров, но пламя было большое, салон был заблокирован», — добавил Тургумбаев.

Он отметил, что из сгоревшего автобуса извлечены тела 44 погибших, идентифицировать тела пока не представляется возможным.

«Поэтому их привезут в морг Актобе, и завтра начнется идентификация», — сказал представитель МВД.

Возгорание пассажирского автобуса произошло 18 января в Актюбинской области на 1068-м км автодороги Самара–Чимкент. Трагедия случилась в 10 км от поселка Калыбай, во время движения автобуса. В результате 52 человека погибли, троим водителям и двум пассажирам удалось выбраться из полыхающего автобуса. Всего в салоне автомобиля находились 57 человек. По предварительным данным, пожар возник из-за замыкания проводки. По факту трагедии возбуждено уголовное дело, организована правительственная комиссия по расследованию ЧП. В связи с трагедией в Казахстане и Узбекистане были открыты «горячие линии».