Житель Аризоны подозревается в 9 убийствах за три недели

Полиция города Финикс арестовала 35-летнего Клеофуса Кукси, которого подозревают в убийстве девяти человек за три недели.

Связать все преступления удалось не сразу, лишь через месяц изучения материалов правоохранители смогли составить схему, говорится в сообщении полиции в Twitter.

Cleophus Cooksey is in custody in connection with multiple homicides. pic.twitter.com/EF7LSdvaQq — Phoenix Police (@phoenixpolice) January 18, 2018

Правоохранительные органы призывают граждан сообщать о других нарушениях, которые мог совершить Кукси.

Подозреваемый имеет три судимости: за убийство, нападение на сотрудников тюрьмы и хранение наркотиков. В 2015 году он вышел на свободу.