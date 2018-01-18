Житель Аризоны подозревается в 9 убийствах за три недели
Полиция города Финикс арестовала 35-летнего Клеофуса Кукси, которого подозревают в убийстве девяти человек за три недели.
Связать все преступления удалось не сразу, лишь через месяц изучения материалов правоохранители смогли составить схему, говорится в сообщении полиции в Twitter.
Правоохранительные органы призывают граждан сообщать о других нарушениях, которые мог совершить Кукси.
Подозреваемый имеет три судимости: за убийство, нападение на сотрудников тюрьмы и хранение наркотиков. В 2015 году он вышел на свободу.