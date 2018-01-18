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Автобусный маршрут до поселка Амурзет восстановят в Биробиджане

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Автобусный маршрут из Биробиджана в отдаленный поселок Амурзет восстановят, сообщила пресс-служба управления по внутренней политике Еврейской автономной области.

Правительством области был принят ряд мер по восстановлению транспортного сообщения между населенным пунктом Амурзет и Биробиджаном, в результате которых маршруты между пунктами должны заработать вновь, сообщило ИА EAOMedia.

Транспортное сообщение Амурзет–Биробиджан, маршруты №229 и №230, переведены на регулируемые тарифы, что означает, что тарифы за перевозку будут устанавливаться правительством области. Таким образом, выплаты перевозчику за услуги могут быть увеличены и маршруты, считающиеся убыточными, вновь станут совершать рейсы.

Также, после того как правительство установит на маршруты тарифы, с компанией-перевозчиком будут заключены государственные контракты.

Ранее портал iz.ru сообщал о прекращении с 1 января 2018 года единственного вида транспортного сообщения между отдаленным населенным пунктом и административным центром региона.

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